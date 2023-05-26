В Баку прошли дуэли

В рамках проекта "Poetry баттл с Ираной Гасымовой" прошел вечер "Юмора, сатиры и иронии", который запомнился оригинальным и креативным подходом к поэтической мысли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Поэтические дуэли появились задолго до современности, когда мастера слова на различных площадках показывали силу своего слова. Ведь куда интереснее "стрелять" словом, чем мериться физической силой. Причиной вызова на словесную битву могли послужить различные мотивы: творческая конкуренция, идеологические разногласия, борьба за внимание противоположного пола или обычный "спортивный" интерес. Поэтические дуэли в современности пошли одновременно двумя путями - как баттл-рэп (поджанр рэпа) и как отдельный независимый жанр. К поэтическим дуэлям, но с музыкой, можно отнести и азербайджанскую мейхану.

В настоящее время такая форма творческого самовыражения, как поэтическая дуэль, приобретают все большее распространение в обществе. Поэтическая дуэль это своего рода стихотворные состязания между двумя авторами, по заранее определенным правилам. Обычно один автор вызывает другого на дуэль. Повод может быть как существенным, так и формальным. Обычная поэтическая дуэль - своего рода развлечение, способ провести время с интересом или проверить свои поэтические способности.

Автор проекта, поэт и режиссер Ирана Гасымова основала этот проект в июле 2022 года. И с тех уже провела три вечера по темам "Любовная лирика", "Гражданская лирика", "Философская лирика".

В нынешней битве приняли участие замечательные поэтессы - Саида Субхи, Анара Ахундова, Азиза Лайм, Наиля Габиб, Натаван Меджидова, Екатерина Гусельникова, Ильмира Одинаева и всего один поэт Фируз Мамедов. Победителем конкурса стала Анара Ахундова - поэт, писатель, драматург, организатор литературно-музыкальных концертов и перформансов.

Среди членов жюри были сценарист Джавид Гурбанов, член Союза писателей Азербайджана, лауреат международных конкурсов Сахиб Мамедов, актеры Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румия Агаева и Тамилла Абуталыбова.

Вне конкурса свои юмористические стихотворения прочитала сама автор проекта Ирана Гасымова, поэт Аладдин Ягубов и другие чтецы.