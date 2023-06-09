Прямой контакт с героями сказок! В Баку представлено Дисней-шоу

В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджийбели состоялся показ мультимедийного шоу "Дисней", организованного Art-East Media Group, сообщает Trend Life.

В исполнении камерного оркестра "Авангард" было представлено яркое грандиозное шоу с героями сказок и самых известных мультфильмов. Мультимедийное шоу Disney был задуман в форме спектакля - выступления музыкантов и артистов со множеством технических и художественных элементов, спецэффектов, видеоконтента, когда все элементы шоу гармонизировали в общем визуальном пространстве. Более того, в праздничном вечере под звуки живой музыки и театрального действия юные зрители напрямую оказались в общении со своими героями.

Проект был направлен на формирование и развитие художественно-эстетического как у малышей, так и подрастающего поколения, одновременно на эффективное проведение досуга, расширение кругозора, развитие художественно-эстетического вкуса. Во время шоу ожившие на видеоэкране художественные образы и события в сопровождении профессионального оркестра и виртуозных танцоров-аниматоров подарили радость, восторг, удивление и другие положительные эмоции.

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