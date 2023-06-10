Азербайджанская музыка звучит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Лауреат международных конкурсов, выпускник школы-студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, студент Санкт-Петербургской консерватории Теймур Кязымов принял участие в открытии VIII Международного фестиваля народной песни "Добровидение", которое состоялось на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, сообщает Day.Az.

Теймур Кязымов исполнил композицию великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Azərbaycan elləri". Азербайджанский образцовый хореографический ансамбль Санкт-Петербурга "Чинар" представил на фестивале танец "Гянджлик".

Музыкальный праздник "Добровидение" проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года. В этом году в фестивале принимают участие более ста творческих коллективов и исполнителей из России, Азербайджана, Китая, Индии, Молдовы, Беларуси и других стран. Участники "Добровидения" рассказывают истории песен, танцев и обрядов, демонстрируют лучшие образцы народного музыкального и танцевального наследия своих народов.