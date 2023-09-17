Азербайджанская культура представлена на Форуме ассоциаций в Париже

Традиционное культурное мероприятие под названием "Форум ассоциаций" прошло перед мэрией 15-го округа Парижа. В форуме приняла участие действующая во Франции Ассоциация французско-азербайджанского диалога (ADFA).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на стенде ADFA были представлены книги и брошюры, изданные в целях пропаганды нашей культуры, а также ковры, медная посуда и др. Посетители стенда были проинформированы о нашей истории и культуре. В музыкальной программе, организованной в рамках форума, был представлен азербайджанский национальный танец. Принявший участие в форуме мэр 15-го округа Филипп Гужон посетил стенд ADFA.

Отметим, что на мероприятии с участием многочисленных ассоциаций представители проживающих во французской столице народов демонстрируют свою культуру и информируют местных жителей о культурных программах, которые они планируют реализовать в течение года.