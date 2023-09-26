В Париже с аншлагом прошел вечер азербайджанского этно-джаза

В популярном джаз-клубе Duc des Lombards в Париже прошел вечер азербайджанского джаз-мугама лауреата международных конкурсов, композитора, пианиста и джазмена Этибара Асадли, сообщили Day.Az в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

На вечере прозвучали композиции из нового альбома Mugham, в который вошли традиционные азербайджанские композиции с ритмами джаза. В новом альбоме раскрывается вся красота и этника синтеза мугама и джаза, отождествляется гармония Востока и Запада, единение мира в музыке. Этибар Асадли на вечере джаз-мугама выступил в составе своего трио: Крис Дженнингс (Канада, контрабас) и Йохан Шмидт (Франция, ударник). Выступление артистов прошло при аншлаге и встречено овациями публики.

Этибар Асадли родился 12 мая 1992 года в Баку. Выпускник музыкальной школы имени Бюльбюля, композиторского факультета Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В 2015 году в возрасте 23 лет переехал в Париж, где учился в Centre des Musique Didier Lockvood по классу джаза, став первым азербайджанцем, окончившим эту академию. Этибар Асадли - один из самых талантливых джазменов, пианистов-композиторов Азербайджана, лауреат многих международных конкурсов. В его джаз-мугаме сочетаются как акустические, так и электронные звуки. Он любит создавать свои проекты на основе композиций из традиционной музыки своей страны.

Этибар Асадли выступал на джазовых фестивалях в Азербайджане, США, Великобритании, Австрии, России, Швейцарии, Франции, Турции, Украине, Болгарии, Китае, Южной Корее и других странах.