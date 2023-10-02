В Баку поступили в продажу билеты на фестиваль "Петербургские театральные сезоны", которые пройдут с 21 по 26 ноября 2023 года на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, сообщает Day.Az.

Фестиваль организован в рамках Года Гейдара Алиева при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и министерства культуры Азербайджана. XVII ежегодный кросскультурный фестиваль "Петербургские театральные сезоны" направлен на развитие культурных связей между Петербургом и другими городами, арт-центрами по всему миру. В рамках фестиваля показываются интереснейшие спектакли петербургских театров, а публика знакомится с их создателями.

Программа фестиваля

21-26 ноября

18:00-22:00 - Выставка "Герои театра КУКФО" (6+)

21 ноября

19:30 - Спектакль "Женитьба Бальзаминова" (16+), реж. А. Исаков. Театр "Приют комедианта".

22 ноября

19:30 - Спектакль "Женитьба Бальзаминова" (16+), реж. А. Исаков. Театр "Приют комедианта".

23 ноября

19:30 - Спектакль "Ночь Гельвера" (16+), реж. лауреат Государственной премии России Александр Баргман. Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской.

25 ноября

19:30 - Спектакль "Волки и овцы" (16+), реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом".

26 ноября

12:00 - Спектакль "Аленький цветочек" (4+), реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат".

15:00 - Спектакль "Аленький цветочек" (4+), реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат".

19:30 - Спектакль "Волки и овцы" (16+), реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом".

Фестиваль проводится с 2007 года. За 17 лет спектакли "Петербургских театральных сезонов" показали в Праге, Берлине, Тель-Авиве, Марселе, Милане, Афинах и многих других городах. В разные годы в фестивале принимали участие Александринский театр, Театр им. Ленсовета, "Приют комедианта", Большой театр кукол, БДТ им. Г.А.Товстоногова и многие другие театры.

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