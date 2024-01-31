В Международном центре мугама состоится авторский концерт композитора Руфата Халилова "Ithaf"

В Международном центре мугама в Баку 24 февраля в 19.00 состоится первый авторский концерт композитора Руфата Халилова "Ithaf", сообщает Day.Az. Вечер, организованный при поддержке Международного центра мугама, посвящён шехидам Карабахской войны.

В концертной программе будут представлены камерно-инструментальные произведения композитора, написанные в разные годы. Концерт включает в себя аудиовизуальную композицию "Ithaf".

В программе выступят заслуженный артист Азербайджана Эйюб Алиев (виолончель), Саида Тагизаде (фортепиано), Узеир Махмудбейли (альт) и др. Ведущая вечера - музыковед Шафагат Мамедова.

Руфат Халилов - выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (1999), класс заслуженного деятеля искусств Исмаила Гаджибекова. Был стипендиатом Немецкого академического центра обмена (DAAD), продолжив обучение в Германии. Автор многих инструментальных, камерно-инструментальных и симфонических произведений. В 2009 году его произведение "Heyrati" к 75-летию Союза композиторов Азербайджана было удостоено премии за лучшее симфоническое сочинение. В 2014-2018 годах сольные и камерные произведения композитора прозвучали в ряде европейских стран, в том числе в Софии (Болгария), Оберсдорфе (Германия), Сеноне (Франция).

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!