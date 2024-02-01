В Азербайджане завершился прием мобильных фильмов на первый CINEMO Mobil Film Festival

31 января в 23:59 завершился прием работ на первый Фестиваль мобильных фильмов CINEMO, сообщил Day.Az учредитель и руководитель проекта, киноактер Руслан Сабирли.

"С сегодняшнего дня оргкомитет приступил к просмотру мобильных фильмов, представленных на первый в Азербайджане Фестиваль мобильных фильмов CINEMO, и проверяет их соответствие требованиям и условиям проекта, после чего они будут представлены жюри на оценку. Желаю всем участникам удачи", - отметил Руслан Сабирли.

Победители CINEMO Mobil Film Festival получат денежные призы в следующих размерах:

В номинации "Художественный фильм": первое место - 2 000 azn, второе место - 1 500 azn, третье место - 1 200 azn

В номинации "Документальный фильм": первое место - 1 500 azn, второе место - 1 200 azn, третье место - 1 000 azn.

В номинации "Социальный ролик": первое место - 1 200 azn, второе место - 1 000 azn, третье место - 800 azn.

Цели фестиваля, который проходит под слоганом "Fikir çəkmə, Telefona çək!" - поддержка творческой активности молодежи, популяризация мобильного кинопроизводства среди молодежи, повышение знаний молодежи в области кино, выявление талантливых мобильных фотографов и кинематографистов, продвижение социальных ценностей посредством широких возможностей мобильной съемки, установление творческих связей между талантливой молодежью.

CINEMO Mobil Film Festival проводится при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики в рамках "Творческой недели", организованной министерством культуры. Церемония награждения победителей будет транслироваться на странице официального сообщества стримеров ТикТок в Восточной Европе и Центральной Азии. https://www.tiktok.com/@tiktoklive_cis.

Подробную информацию можно получить на сайте www.cinemoff.com, а также в соцсетях:

Mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/cinemoff

İnstagram: https://www.instagram.com/cinemoff/

YouTube: https://www.youtube.com/@cinemoff

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