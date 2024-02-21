В M.Teatr-е прошла премьера спектакля «Ферзь»

Премьера спектакля "Ферзь" состоялась на сцене M.Teatr-а. Автором пьесы и режиссером выступила Севиль Гасанализаде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в спектакле приняли участие Ниджат Мамедов, Наргиз Алиева, Ниджат Саламов, Талат Гусейнов, Аслан Мушкуров, Мэг Асад, Аббас Насиров, Лейли Сулейманова, Камиль Ализаде, Руслан Ахмедов, Нармин Алиева, Елена Гафарова, Лейла Мирзазаде, Эльдар Омаров, Бахрам Джаббаров, Юлия Банникова.

Детективная драма, перерастающая в триллер, рассказывает о двух братьях, которые замыслили совершить убийство ради наследства. В перерывах между сценами демонстрировался отснятый видеоматериал с участием артистов.

По словам сценариста и режиссера Севиль Гасанализаде, зрители хорошо приняли спектакль.

"Мне сложно оценивать свою же работу, ибо я самокритична и перфекционист. Знаю, что всегда есть к чему стремиться. Но судя по отзывам, зрители были очень довольны! - рассказывает режиссер. - Мы глубоко признательны всем, кто разделил этот вечер с нами. Хочу отдельно поблагодарить Видади Гасанова - директора M.Teatr-а за предоставленную возможность. Я бесконечно признательна ему за отношение и за то, что поверил в нас".

Особенность спектакля заключается в том, что его герои были повсюду: и на сцене, и на экране и в зрительном зале.

"В проекте участвовало много молодых, талантливых и трудолюбивых ребят, которые, так же как и я, горят этим делом. Они большие молодцы. Горжусь каждым из них!" - отмечает режиссер.

Севиль Гасанализаде говорит, что в данной истории хотела показать три формы столкновения с соблазном разных героев, три этапа угрызения совести и то, как каждый из героев осознает свое моральное падение: "Соблазн подстерегает современного человека на каждом шагу и не все могут устоять перед ним. Порой, если вовремя не сказать соблазну "стоп", то можно оказаться на самом дне, откуда уже никогда не подняться".

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