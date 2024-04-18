В Баку состоялось торжественное мероприятие в связи со 100-летием профессора Сулеймана Алескерова

В Концертном зале имени Узеира Гаджибейли состоялось торжественное мероприятие, организованное Союзом композиторов республики в связи со 100-летием со дня рождения известного композитора, дирижера, педагога, общественного деятеля, Народного артиста республики, лауреата Государственной премии, кавалера ордена "Шохрет", профессора Сулеймана Алескерова, сообщает в четверг Day.Az.

Мероприятие вступительным словом открыла Председатель Союза композиторов, Народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде. Она отметила, что "согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея композитора Сулеймана Алескерова на концертных площадках республики проводятся различные мероприятия, посвященные его жизни и деятельности, звучат произведения, особенно полюбившиеся исполнителям и слушателям, - фрагменты из музыкальных комедий, сочинения для азербайджанских народных инструментов, романсы, песни. Сулейман Алескеров многие годы был активным членом Союза композиторов Азербайджана, входил в состав его Правления. Особенно хочется подчеркнуть тот факт, что, будучи родом из Шушы, С. Алескеров был первым Председателем Шушинского отделения Союза композиторов, которое возглавлял до конца своей жизни. Своей деятельностью на этом посту он вносил заметный вклад в развитие музыкальной жизни этого региона".

Вечер памяти композитора продолжило яркое выступление Заслуженного артиста республики Рамиля Гасымова, исполнившего широко популярную песню С.Алескерова "Qarabağ". Затем состоялся показ документального телевизионного фильма "Xəyala dalarkən", посвященного основным этапам жизни и творчества юбиляра.

На мероприятии выступили известные деятели музыкального искусства. Народный артист республики, профессор Агаверди Пашаев рассказал о роли С.Алескерова в истории оркестра азербайджанских народных инструментов. Заслуженный деятель искусств, директор Бакинского Музыкального колледжа Назим Кязимов поделился воспоминаниями о талантливом композиторе и педагоге. Заслуженный артист, директор Гянджинской Государственной филармонии им. Ф.Амирова Рамиль Гасымов свое выступление посвятил музыкальным комедиям композитора. Доктор искусствоведения, доцент Лейла Зохрабова рассказала о педагогической деятельности С.Алескерова. Заместитель главы Исполнительной власти Шушинского района Вюсаля Фаталиева остановилась на роли С.Алескерова в организации Шушинского отделения Союза композиторов Азербайджана.

В музыкальной части вечера прозвучали популярные произведения юбиляра: песни "Qarabağ" и "Gözəl Şuşa", концертная пьеса "Daimi hərəkət" для тара и фортепиано, композиция "Şalaxo" для ансамбля канонисток, сочинения для скрипки и фортепиано. В их исполнении принимали участие Заслуженные артисты республики Рамиль Гасымов (вокал), Зульфия Садыгова (фортепиано), лауреат международного конкурса Бехруз Зейнал (тар), Ибрагим Гулиев (вокал), Гурбан Насирли (скрипка), ансамбль канонисток под руководством Заслуженной артистки Тараны Алиевой, пианистки Рена Закиева и Айтян Джавадова, а также учащиеся Детской Музыкальной школы имени С.Алескерова.

Вечер памяти замечательного композитора, оставившего заметный след в истории азербайджанской композиторской школы, произведения которого обогатили национальную музыкальную культуру, прошел в теплой и торжественной обстановке.

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