Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, певец умер сегодня.

Члены семьи Дж.Мамедова подтвердили АПА эту информацию. Они сообщили, что певец умер сегодня примерно в 11-12 часов. Причина его смерти пока неизвестна.

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