https://news.day.az/culture/1653612.html Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, певец умер сегодня.
Члены семьи Дж.Мамедова подтвердили АПА эту информацию. Они сообщили, что певец умер сегодня примерно в 11-12 часов. Причина его смерти пока неизвестна.
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