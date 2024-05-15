В Баку приедут звезды российских сериалов

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 20 мая известные российские актеры представят спектакль "Собачье сердце", сообщает Day.Az.

В постановке заняты известные российские актеры театра и кино, хорошо знакомые бакинскому зрителю по популярным телесериалам - Игорь Ливанов, Михаил Башкатов, Михаил Химичев, Мария Сластненкова (Минаева), Константин Богданов, Кирилл Егоров и Елена Кибалова.

В преддверии визита в Баку актер, телеведущий, исполнитель одной из главных ролей в популярном сериале "Кухня" Михаил Башкатов обратился к бакинским поклонникам.

"Дорогие бакинцы и гости этого солнечного города, я с радостью, с удовольствием приглашаю вас 20 мая во Дворец Гейдара Алиева на спектакль "Собачье сердце" по бессмертному произведению Михаила Булгакова. Приходите, будет весело, смешно, местами серьезно, очень злободневно и интересно", - отметил он.

Спектакль "Собачье сердце" рассказывает о том, как процветает генная инженерия, проводятся опасные опыты, и, естественно, "человечество, смеясь, расстается со своим прошлым". Кто виноват в истории очаровательной собачки? Профессор Преображенский или комиссар Швондер? А сам Шарик - злая псина или малый ребенок, которого втемную используют и медицина, и представители власти?! Ответы на эти и другие вопросы зрители найдут, придя на спектакль.

Начало показа - в 20:00.

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