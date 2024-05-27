Стартовал прием заявок на Бакинский международный кинофестиваль

Стартовал прием заявок на 15-й Бакинский международный кинофестиваль, который пройдет 4-8 октября в столице Азербайджана, сообщили Day.Az организаторы фестиваля.

15-й, юбилейный, кинофестиваль ознаменуется рядом новшеств - так, наряду с конкурсом короткометражных фильмов, пройдет и конкурс дебютных полнометражных художественных фильмов.

В категорию "Полнометражное кино" международного конкурса зарубежные и местные авторы могут отправить дебютные работы (первый, или второй фильм), хронометраж которых не меньше 52 минут, а на конкурс "Короткометражное кино" - художественные, документальные, анимационные фильмы, хронометраж которых не превышает 30 минут.

В местную конкурсную программу принимаются художественные, документальные, анимационные фильмы (производства 2022-2024 годов).

Прием заявок на фестиваль продлится до 30 июля 2024 года.

Работы, направленные на фестиваль, будут оцениваться отборочной комиссией, состоящей из профессионалов. При отборе внимание будет уделено на особенности, вытекающие из характерности каждого жанра.

Ежегодно в состав жюри фестиваля входят кинематографисты - участники и обладатели наград Каннского, Берлинского и других престижных кинофестивалей. И в текущем году, оставаясь верным традициям, фестиваль соберет на одной площадке профессионалов кино.

Главная награда фестиваля - "Qızıl Nar" (Золотой гранат), наряду с ней будут вручены специальные награды и дипломы победителям в некоторых номинациях.

Фестиваль учрежден Центром молодых кинематографистов.

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