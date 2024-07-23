В Нью-Йорке открылась выставка «Видеть красный цвет: от Ренуара до Уорхола»

В Нью-Йорке музей искусств округа Нассау представил масштабную выставку "Видеть красный цвет: от Ренуара до Уорхола", раскрывающую многочисленные значения, коннотации и ассоциации этого мощного цвета в искусстве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт музея, выставка представляет более 100 работ около 70 разных художников, кураторами которой являются Франклин Хилл Перрелл и Алекс С. Маккаро.

"Красный может представлять состояние человека. Его бесчисленные вариации стали обозначать власть, а также любовь, энергию и красоту, - говорится в аннотации к выставке на сайте музея. - Красный предупреждает нас об опасности и приказывает нам остановиться, но он также может обозначать чистоту и удачу. Красный смело представляет политические движения и религиозные идентичности".

Выставка охватывает различные мировые культуры посредством различных медиа. В экспозицию вошли работы как известных, так и начинающих, от классиков до современников. Американские портретисты, такие как Гилберт Стюарт, наполняли свои величественные картины выдающихся личностей красным цветом, чтобы вызвать авторитет. Роберт Мазервелл, Эд Рейнхардт и другие крупные художники-абстракционисты продемонстрировали глубокую увлеченность красным цветом в своих командных композициях, которые вызывают ощущение хроматической силы. Александр Колдер широко использовал красный цвет в своих двумерных работах и в мобильных телефонах, которыми он наиболее известен. Энди Уорхол часто использовал красный цвет в своих работах - от смелого и впечатляющего портрета Владимира Ленина на шелкографии, выполненного ярко-красными красками, до фирменных банок из-под супа Campbell's.

В музее отмечают, что художники сегодня продолжают очаровывать нас своими интерпретациями красного цвета через множественные перспективы. Как писал немецкий и американский художник Йозеф Альберс в 1963 году: "Если кто-то говорит "красный" - название цвета - и его слушают пятьдесят человек, можно ожидать, что в их головах возникнет пятьдесят красных. И можно быть уверенным, что все эти красные будут очень разными".

Выставка "Видеть красный цвет: от Ренуара до Уорхола" будет экспонироваться в Музее искусств округа Нассау до 5 января 2025 года.

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