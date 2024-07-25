В Азербайджане состоялась встреча президента Фонда тюркской культуры и наследия с послом Кыргызстана

В штаб-квартире Фонда тюркской культуры и наследия президент организации Актоты Раимкулова встретилась с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике Максатом Мамыткановым.

Как сообщает в четверг Day.Az, поприветствовав гостя, Актоты Раимкулова поздравила Мамытканова с назначением на должность посла Кыргызстана в Азербайджане.

В ходе беседы президент фонда рассказала о проектах, реализуемых организацией в направлении сохранения, изучения и продвижения на международной арене уникального наследия и древней истории тюркского мира. Актоты Раимкулова отметила наличие интенсивных партнерских связей между Фондом тюркской культуры и наследия и страной учредителем организации - Кыргызстаном.

Она рассказала о начатых фондом реставрационных работах и музеефикации дома-музея великого кыргызского поэта и драматурга Алыкула Осмонова, расположенного в Бишкеке.

Максат Мамытканов, высоко оценив работы, проделанные Фондом тюркской культуры и наследия по изучению и сохранению материального и нематериального наследия тюркских народов, подчеркнул значимость сотрудничества между Кыргызстаном и фондом.

Он также выразил уверенность в оказании со стороны Кыргызстана всесторонней поддержки дальнейшим проектам, проводимым фондом.

Встреча продолжилась обсуждением дальнейшего укрепления партнерства между фондом и Кыргызстаном и будущих совместных проектов.

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