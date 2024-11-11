Жителей Орла познакомили с архитектурой и природой Азербайджана

В Орловском объединённом государственном литературном музее И.С. Тургенева (Россия) открылась выставка работ азербайджанского фотохудожника Рустама Гусейнова, сообщил Day.Az автор.

Выставка "Необыкновенное путешествие с Тургеневым на Восток" приурочена к традиционному в Орле празднику - дню рождения уроженца этого города, классика русской литературы Ивана Тургенева. Выставка стала первым подобного рода культурным событием, после долгого перерыва обратившим внимание жителей "третьей литературной столицы" на Восток. Рустам Гусейнов представил экспозицию своих фотографий, посвящённых архитектуре и природе Азербайджана.

В лаконичных и выразительных кадрах мастера взору посетителей предстают величавые горы Азербайджана, прихотливая вязь его дорог, алое сияние цветущих маков в долинах, волны каспийского прибоя, изысканная красота старинной архитектуры Азербайджана. Так, с работами Рустама Гусейнова для жителей города Орла распахнулось окно на Восток.

Литературном музей И.С. Тургенева представил это фотопутешествие не случайно: ведь русский писатель был с детства пленён Востоком - "страной чудес", о чём свидетельствует его книжное собрание. О том же - блистательные "восточные страницы" "таинственных повестей" Тургенева, его интерес к творчеству великих поэтов Востока. Вслед за Тургеневым литературное путешествие на Восток совершили его земляки - классики русской литературы: А. Фет, Н. Лесков, И. Бунин, Л. Андреев и другие.

Выставка работ Рустама Гусейнова продлится до 20 января 2025 года.