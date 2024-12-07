В Баку презентованы короткометражные фильмы об истории Азербайджана

В Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана состоялась презентация короткометражных фильмов, входящих в проект "История Азербайджана" (History of Azerbaijan).

Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что после исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за целостность наших земель.

Во вступительном слове председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов сказал: "По поручению Президента Ильхама Алиева диаспорская деятельность сегодня стала еще шире, азербайджанская диаспора реализует успешные проекты.

Говоря о пропаганде культуры нашей страны, следует отметить, что работа, проводимая Фондом Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в области сохранения национально-культурных и духовных ценностей, пропаганды их во всем мире - большая заслуга перед государством и народом. Азербайджанские общины за рубежом также осуществляют международные проекты в этой области, наше государство считает приоритетным вопросом оказание поддержки проектам диаспорских организаций", - отметил он.

Затем были показаны презентационное видео проекта History of Azerbaijan, а также фильмы "Древние религии и мультикультурализм в Азербайджане", "Железный кулак - Отечественная война" и фильм о газете "Экинчи".

Картины, входящие в проект, отражают важные этапы истории Азербайджана. Проект History of Azerbaijan, состоящий из 16 короткометражных фильмов, подготовлен в Канаде при организационной поддержке Азербайджанского центра искусства и культуры "Ветен" совместно с Медиа-группой ELTV.

Руководитель Азербайджанского центра искусства и культуры "Ветен" Лалин Гасанова подчеркнула важность таких проектов в доведении азербайджанских реалий до международной общественности и поблагодарила творческий состав, а также Государственный комитет по работе с диаспорой за подготовку проекта.

Oна сказала, что очередной проект связан с производством анимационных фильмов для детей младшего возраста.

Руководитель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев, супруга бывшего депутата Милли Меджлиса, Национального героя Азербайджана Ширина Мирзоева Флора Гасымова, участник проекта Замиг Алиев и другие констатировали, что такие фильмы представляют большое значение в пропаганде истории и культуры Азербайджана.

Подготовленные фильмы включены в качестве учебного пособия в программу азербайджанских воскресных школ за рубежом, а также демонстрируются на мероприятиях общины в различных странах.

Фильмы можно посмотреть перейдя по ссылке:

https://www.youtube.com/@historyofazerbaijan