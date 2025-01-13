Это уникальный проект, в котором мировое произведение "Али и Нино" нашло свое место в историческом здании конца XIX века - символе своей эпохи - Дворце де Бура.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, директор Азербайджанского национального музея искусств Ширин Меликова сказала об этом журналистам в рамках уникального иммерсивного спектакля под названием "Ода любви: Бал Али и Нино", который прошел в Азербайджанском национальном музее искусств.

Она также подчеркнула, что мероприятие в таком формате прошло впервые: "Иммерсивный формат постановки стал первым опытом для Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. Я хочу выразить искреннюю благодарность его директору Адаляту Гаджиеву, режиссеру постановки Ильгару Сафату, а также актерам. Это наш первый проект и мы надеемся продолжить деятельность в подобном формате", - сказала Ш. Меликова.

В своем выступлении режиссер Ильгар Сафат отметил, что основной акцент был сделан на любовной линии главных героев, дополнив ее драматическим историческим фоном. Он также выразил благодарность Ш. Меликовой и Министерству культуры.

Легендарная история любви Али и Нино была представлена в атмосфере изысканного бала.

На сцене выступили актеры Русского драматического театра, погрузившие зрителей в эпоху начала XX века, где сталкиваются Восток и Запад, традиции и современность. Каждому гостю выпала возможность стать частью этой истории, почувствовав себя героем культового романа.

Особое внимание привлекли, как и ожидалось, танцы, вдохновленные традициями прошлых времен, а также загадки и тайны великой любви Али и Нино, раскрывавшиеся во время вечера.