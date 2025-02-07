https://news.day.az/culture/1728364.html Алим Гасымов рассказал о проблемах со здоровьем У народного артиста Алимa Гасымова возникли проблемы со здоровьем. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, об этом он рассказал в интервью в эфире программы "İncə səhər". По его словам, он страдает от ревматизма: "На ровном месте у меня распухла нога. Сейчас уже лучше, но это произошло из-за холода.
Алим Гасымов рассказал о проблемах со здоровьем
У народного артиста Алимa Гасымова возникли проблемы со здоровьем.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, об этом он рассказал в интервью в эфире программы "İncə səhər".
По его словам, он страдает от ревматизма:
"На ровном месте у меня распухла нога. Сейчас уже лучше, но это произошло из-за холода. Когда обратился к врачу, мне сказали, что есть опухоль, но внешне её не видно. Однако я ощущаю дискомфорт при ходьбе. Принимаю лекарства, использовал мази. На пару дней стало легче, но боль снова вернулась".
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