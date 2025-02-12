В Азербайджанском русском драмтеатре состоится премьера спектакля "Гамлет"

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре 7 и 9 марта состоится премьера спектакля "Гамлет" по пьесе Уильяма Шекспира "Гамлет, принц датский", сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

"Гамлет" - одна из самых известных трагедий Шекспира, поражающая глубиной образов, сложностью характеров и напряженной драматургией. Это бессмертное произведение, где дворцовые интриги переплетаются с философскими размышлениями о смысле жизни и смерти. Принц Гамлет, узнав о коварном убийстве своего отца, оказывается в водовороте предательств и обмана. Его путь - это не только жажда мести, но и глубокие раздумья о природе человеческого существования. В этой постановке, верной духу шекспировской эпохи, оживают вечные темы любви, власти и чести. Зрители смогут насладиться аутентичной атмосферой и глубоким погружением в мир классической трагедии.

Режиссёр-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев, композитор - Анар Юсуфов, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, художник по гриму - Екатерина Машкова, сценический бой - заслуженная артистка Наталья Балиева, педагог по сценической речи - народная артистка Александра Никушина, ассистент режиссёра - Ланита Афонина, ассистенты режиссера и хореографы - заслуженные артистки Мария Дубовицкая и Хаджар Агаева, редактор - Милена Назарова.

В спектакле заняты - заслуженные артисты Азербайджана Мурад Мамедов, Теймур Рагимов, Салман Байрамов, Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, актеры театра - Руфат Назаров, Руфат Алиев, Ярослав Трифонов, Заур Терегулов, Рамиль Алиев, Фарид Бахрамов, Тамерлан Абдуллаев, Мурад Исмаилов, Рашад Алияров, Заур Искендеров, Ягуб Зейналов, Илькин Мехтиев, Рустам Керимов, Ольга Арсентьева, Тамилла Абуталыбова, Надыр Абдурагимбеков, Марина Литвиненко, Сяма Велиева, Диляра Назарова, Фатима Алиева, Олеся Гасымова, Ляман Азимова, Зумруд Алиева, Фарид Гусейнов.

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