В Баку состоялся предпремьерный показ британской романтической комедии

В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в ТЦ 28 Mall, прошёл предпремьерный показ британской романтической комедии "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки", приуроченный ко Дню влюбленных, сообщает Day.Az.

На закрытом показе приняли участие специальные гости международной платёжной системы Mastercard в рамках программы Priceless, медийные личности, общественные деятели, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители организаций.

Команда кинотеатра CineMastercard создала позитивную атмосферу, чтобы гости погрузились в атмосферу любви и романтики. Воздушные шары - сердечки, живая музыка, яркий образ аниматора в виде сердца, романтичные композиции и памятные фотографии придали вечеру светлые и искренние чувства.

Картина "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" снята по роману английской писательницы Хелен Филдинг. Режиссер фильма Майкл Моррис. Главные роли исполнили Рене Зеллвегер, Колин Фёрт, Чиветель Эджиофор, Лео Вудалл, Хью Грант, Эмма Томпсон и другие.

По сюжету, несколько лет назад Бриджит Джонс пережила смерть любимого мужа - Марк Дарси погиб во время гуманитарной миссии в Судане. Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и даже устанавливает приложение для знакомств, благодаря которому в ее жизни появляется молодой красавчик. Теперь матери-одиночке нужно как-то совмещать дом, работу и романтические отношения, поддерживать сына, которому остро не хватает отца, а также противостоять осуждению идеальных мамочек из его школы.