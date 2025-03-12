Представители культуры почтили память народного артиста Азербайджана Башира Сафароглу

Представители культуры почтили память выдающегося актера, народного артиста Азербайджана Башира Сафароглу (1925-1969), посетив его могилу и возложив к ней цветы, по случаю 100-летия Мастера сцены, сообщает Day.Az.

Выступившие заместитель министра культуры, народный артист Мурад Гусейнов, директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев отметили, что хотя Башир Сафароглу и прожил всего 44 года, он внес большой вклад в развитие национального театрального искусства и кинематографа, создав множество ярких образов.

Дочь Башира Сафароглу, народная артистка Афаг Баширгызы выразила всем глубокую признательность за уважение и почтение памяти ее отца.

Башир Сафар оглу Сафаров родился 11 марта 1925 года в селе Рустов Губинского района. Он рос в бедной семье, отца потерял рано, детей воспитывала бабушка. Вскоре семья переехала в Баку. Его сценический дебют состоялся в раннем детстве на сцене Дома культуры имени Абилова, где его бабушка работала портнихой. В девять лет он сыграл там роль Гюндуза в самодеятельном спектакле "Севиль" по одноимённой пьесе Джафара Джаббарлы.

В 1941 году началась Великая Отечественная война и Башир Сафаров, не достигший на то время призывного возраста, добровольцем отправился на фронт. Через год он получил контузию и был комиссован. Из-за контузии он некоторое время не мог говорить и плохо слышал. Позднее стал работать шофёром, посещал кружок Агали Дадашева и драматический кружок Клуба шофёров, где и был замечен известным комедийным актёром Лютфали Абдуллаевым. Его пригласили в Театр музыкальной комедии. По совету режиссёра Нияза Шарифова он стал чаще посещать театры и вскоре принят в труппу.

Создал характерные, сатирические, юмористические образы опереттах, в том числе классических, а также в музыкальных комедиях драматургов и композиторов того времени, снялся в таких фильмах, как "Где Ахмед?", "Улдуз", "Двенадцатая могила Гаджи Насреддина" (Таджикфильм) и т.д. В середине 1960-х годов в Азербайджанской государственной филармонии был создан театр миниатюр "Гялмяли, гёрмяли, гюлмяли...", где также блистал артист. В 1963 году, когда Театр музыкальной комедии гастролировал в Москве, Аркадий Райкин, увидев игру Башира Сафароглу, назвал его "южным Чаплином".

Актер скончался в возрасте 44 лет. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

Представители культуры почтили память выдающегося актера, народного артиста Азербайджана Башира Сафароглу (1925-1969), посетив его могилу и возложив к ней цветы, по случаю 100-летия Мастера сцены, сообщает Trend Life.

Выступившие заместитель министра культуры, народный артист Мурад Гусейнов, директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев отметили, что хотя Башир Сафароглу и прожил всего 44 года, он внес большой вклад в развитие национального театрального искусства и кинематографа, создав множество ярких образов.

Дочь Башира Сафароглу, народная артистка Афаг Баширгызы выразила всем глубокую признательность за уважение и почтение памяти ее отца.

Башир Сафар оглу Сафаров родился 11 марта 1925 года в селе Рустов Губинского района. Он рос в бедной семье, отца потерял рано, детей воспитывала бабушка. Вскоре семья переехала в Баку. Его сценический дебют состоялся в раннем детстве на сцене Дома культуры имени Абилова, где его бабушка работала портнихой. В девять лет он сыграл там роль Гюндуза в самодеятельном спектакле "Севиль" по одноимённой пьесе Джафара Джаббарлы.

В 1941 году началась Великая Отечественная война и Башир Сафаров, не достигший на то время призывного возраста, добровольцем отправился на фронт. Через год он получил контузию и был комиссован. Из-за контузии он некоторое время не мог говорить и плохо слышал. Позднее стал работать шофёром, посещал кружок Агали Дадашева и драматический кружок Клуба шофёров, где и был замечен известным комедийным актёром Лютфали Абдуллаевым. Его пригласили в Театр музыкальной комедии. По совету режиссёра Нияза Шарифова он стал чаще посещать театры и вскоре принят в труппу.

Создал характерные, сатирические, юмористические образы опереттах, в том числе классических, а также в музыкальных комедиях драматургов и композиторов того времени, снялся в таких фильмах, как "Где Ахмед?", "Улдуз", "Двенадцатая могила Гаджи Насреддина" (Таджикфильм) и т.д. В середине 1960-х годов в Азербайджанской государственной филармонии был создан театр миниатюр "Гялмяли, гёрмяли, гюлмяли...", где также блистал артист. В 1963 году, когда Театр музыкальной комедии гастролировал в Москве, Аркадий Райкин, увидев игру Башира Сафароглу, назвал его "южным Чаплином".

Актер скончался в возрасте 44 лет. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.