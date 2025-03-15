В Баку продолжается празднование Новруза

Новруз традиционно широко отмечается во всех уголках нашей страны. В связи с этим в столичных районах организованы праздничные гуляния и концертные программы. Праздничные мероприятия отличаются массовостью.

Как сообщает Day.Az, традиционные праздничные мероприятия состоялись в кварталах в Хатаинском и Ясамальском районах города Баку, благоустроенных в рамках проекта "Наш двор" по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Жители квартала, старейшины, члены семей шехидов, ветераны с воодушевлением отметили праздник. На праздничных мероприятиях были представлены символы Новруза, образцы национальной кухни и одежды, свое мастерство продемонстрировали канатоходцы и пехлеваны, певцы исполнили различные песни, Кёса, Кечяль, Бахаргызы вдохновляли собравшихся, создавая веселую атмосферу вокруг костра.

Отметим, что за последние годы в столице создано и передано в пользование жильцов около 400 благоустроенных дворов. Здесь предусмотрены все условия для отдыха жителей. В преддверии Новруза в благоустроенных дворах накрываются праздничные столы, украшенные проросшей пшеницей - сэмэни и традиционными новрузовскими сладостями.