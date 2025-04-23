"Семья Боджгуа" впервые выступит в Баку

Впервые в Баку, на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 28 апреля в 20.00 состоится концерт яркой и талантливой группы "Семья Боджгуа" с самыми любимыми хитами грузинской эстрады, сообщает Day.Az.

Грузинская семья Боджгуа - это квартет: Теймураз и Элиза и их сыновья Нико и Васо. Вас ждут живой звук, красивые голоса и множество музыкальных сюрпризов.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/bojgua-family-/141055

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