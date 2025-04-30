В Постоянном представительстве Татарстана в Азербайджане состоялся концерт "Дочь двух миров"

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в Азербайджане состоялся концерт "Дочь двух миров", посвященный памяти выдающегося композитора Софии Губайдулиной (1931-2025) и организованный Татарской общиной Азербайджана и Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.

Кураторы - доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алена Инякина и посол мира, директор департамента гуманитарных и коммерческих проектов МГА "Европа-Азия" Института культуры мира (ЮНЕСКО), член Ассоциации культуры Азербайджана Ренат Ильязов.

На открытии с приветствием к собравшейся публике обратились председатель Татарской общины Азербайджана, доктор технических наук, профессор, ветеран труда Азербайджана Эльмира Ильязова и Ренат Ильязов.

Ведущая мероприятия Алена Инякина рассказала о творческом пути Софии Губайдулиной - невероятно титулованном и всемирно известном авторе, человеке редкого достоинства и такой же редкой скромности, чье имя стало символом современного академического музыкального искусства, а творческое наследие - одним из самых значительных вкладов в развитие академической музыки XX века. Зрители также смогли увидеть кадры документальной хроники и фрагменты интервью самого композитора, в котором она делится своим размышлениями о музыке, творчестве, искусстве и человеке.

В концертной программе прозвучали фортепианные миниатюры Софии Губайдулиной в исполнении лауреатов международных конкурсов - доктора философии по искусствоведению, преподавателя БМА Наргиз Кенгерли и студентки БМА Нармин Гюнешовой, были продекламированы стихи поэтов-классиков, представленные Ренатом Ильязовым и поэтом, переводчиком, членом Академии русской народной поэзии Зауром Джафаровым, а также был продемонстрирован танец на музыку Софии Губайдулиной в исполнении балерины и хореографа Нателлы Кадымовой. Во время концерта публику ожидал сюрприз, специально подготовленный к мероприятию. Это бакинская премьера трёх вокальных миниатюр композитора, прозвучавших в исполнении лауреата международных конкурсов, солистки Азербайджанского государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой и Алёны Инякиной.

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