https://news.day.az/culture/1751413.html Скончался режиссер «Карточного домика» Известный американский режиссер Джеймс Фоули умер на 72-м году жизни. Как передает Day.Az, об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на представителя постановщика. Уточняется, что режиссер скончался во сне в своем доме в Лос-Анджелесе после многолетней борьбы с раком мозга. Фоули родился в 1953 году в Нью-Йорке.
Скончался режиссер «Карточного домика»
Известный американский режиссер Джеймс Фоули умер на 72-м году жизни.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на представителя постановщика.
Уточняется, что режиссер скончался во сне в своем доме в Лос-Анджелесе после многолетней борьбы с раком мозга.
Фоули родился в 1953 году в Нью-Йорке. Он являлся создателем таких картин, как "Карточный домик", "Пятьдесят оттенков серого" и "Ганнибал". За свою карьеру режиссер успел поработать с Аль Пачино, Шон Пенном, Мадонной и Марком Уолбергом.
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