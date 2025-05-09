Скончался режиссер «Карточного домика»

Известный американский режиссер Джеймс Фоули умер на 72-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на представителя постановщика.

Уточняется, что режиссер скончался во сне в своем доме в Лос-Анджелесе после многолетней борьбы с раком мозга.

Фоули родился в 1953 году в Нью-Йорке. Он являлся создателем таких картин, как "Карточный домик", "Пятьдесят оттенков серого" и "Ганнибал". За свою карьеру режиссер успел поработать с Аль Пачино, Шон Пенном, Мадонной и Марком Уолбергом.