Азербайджанские компании примут участие в выставках в Китае
В Бакинском бизнес-центре накануне состоялось очередное заседание Клуба экспортеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как говорится в сообщении министерства экономики, на мероприятии, проведенном при поддержке министерства и организационной поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), были проведены обсуждения с представителями компаний, которые примут участие в "Китайской международной импортной выставке" и международной выставке вина Prowine China в китайском Шанхае.
Исполнительный директор клуба экспортеров Зохраб Гадиров рассказал о значимости работ, проводимых в зарубежных странах с целью продвижения бренда Made in Azerbaijan, а также проинформировал о выставках и других мероприятиях, проводимых в зарубежных странах с целью наращивания экспорта местной продукции. Было отмечено, что производимая в Азербайджане продукция пользуется большим спросом на зарубежных рынках, особенно в Китае.
В ходе мероприятия состоялась презентация стендов Made in Azerbaijan, на которых во время "Китайской международной импортной выставки" и международной выставки вина Prowine China будет представлена местная продукция, а также были выслушаны предложения предпринимателей.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
"Газпром" и SOCAR обсудили вопросы поставок газа в Азербайджан
Джавид Гурбанов о строительстве железной дороги Баку-Габала
Официальный курс маната на 15 октября
"Азербайджанские авиалинии" переведут все свои авиарейсы в новый аэропорт Стамбула
-
12 Окт. 14:03 16 817
-
12 Окт. 14:27 11 475
-
12 Окт. 13:25 6 010
-
12 Окт. 16:11 4 297
-
12 Окт. 18:13 2 741