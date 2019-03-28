Туркменистан, Казахстан и Иран являются тремя основными возможными дополнительными источниками для будущего расширения "Южного газового коридора", сказал Trend старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета, директор International Market Analysis LTD Ариэль Коэн, передает Day.Az.

Говоря о перспективах присоединения каждой из вышеуказанных стран к "Южному газовому коридору", эксперт остановился на проекте Транскаспийского газопровода.

"В течение долгого времени я был большим сторонником проекта строительства Транскаспийского газопровода, однако, к сожалению, нынешние условия в Каспийском регионе пока не позволяют прокладывать трубу по дну моря. Но если Ашхабад и Баку придут к согласию, и если Россия и Иран не будут вмешиваться, это может быть отличный проект, потому что длина трубопровода не очень большая, а также потому, что в Туркменистане имеется избыток газа, который можно направлять по этому трубопроводу. Туркменистан обладает четвертыми по величине запасами газа в мире", - сказал Коэн.

Далее он добавил, что ситуация с Казахстаном и Ираном более сложная, поскольку у Ирана недостаточно больших запасов на севере, и Казахстан в настоящее время использует газ для закачки и для внутреннего потребления, а также страна может экспортировать газ в Китай через газопровод Центральная Азия-Китай.

"Если в Казахстане откроют больше запасов газа и, если страна найдет инвесторов для участия в Транскаспийском газопроводе, тогда определенно большие объёмы газа пойдут по этому трубопроводу", - добавил Коэн.

Эксперт отметил, что Европе в настоящее время требуется больше газа, потому что страны региона отказываются от угольных электростанций и, в конечном итоге, от атомных электростанций.

"Сфера возобновляемых источников энергии пока не развита в Европе, чтобы обеспечить базовую нагрузку энергоблока. Я бы назвал Туркменистан номером один, Казахстан - номером два и Иран - номером три, если Иран откроет газовые запасы на севере страны и освободится от санкций", - добавил он.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Туркменистан изучает возможности вывода своих энергоносителей на европейский рынок. С этой целью продвигается проект прокладки Транскаспийского газопровода к берегам Азербайджана, откуда туркменское сырье может быть доставлено в Турцию и далее в Европу.

Транскаспийский проект может быть реализован в рамках проекта "Южный газовый коридор".

В последнее время активизировались переговоры Туркменистана с Азербайджаном, Турцией, Грузией и Евросоюзом относительно реализации Транскаспийского газопровода.

ЕС приступил к активному лоббированию этого проекта, рассчитывая получить туркменский газ в 2019 году.