Азербайджан будет производить вагоны
Турция и Азербайджан создадут совместное предприятие по производству железнодорожных вагонов в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.
По его словам, совместное предприятие будет создано в Азербайджане.
Министр добавил, что был произведен осмотр места, где будет построено предприятие.
Отметим, что ранее председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов сказал, что Азербайджан и Турция рассматривают вопрос о совместном производстве железнодорожных вагонов.
По словам председателя ЗАО, совместное производство планируется наладить в Сумгайыте. "Ширина железнодорожной колеи в Азербайджане - 1520 миллиметров, которая предусмотрена для российских вагонов, европейский же стандарт - 1435 миллиметров. У наших поездов большие габариты, которые не позволяют им проходить через туннели. Поэтому идут переговоры с турецкими специалистами по поводу гибридных поездов, чтобы мы могли использовать их как в Азербайджане, так и в Турции и Европе", - сказал Гурбанов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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