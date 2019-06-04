Азербайджанское бюро по туризму обсудило возможности сотрудничества с индийскими компаниями, специализирующимися в области туризма.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана, с целью расширения туристических потоков в Азербайджан, состоялась ознакомительная встреча между представителями местных туроператоров и индийских туристических фирм, передает Day.Az.

На встрече гости получили информацию о туристическом потенциале Азербайджана. Также для гостей из Мумбаи были организованы ознакомительные туры в Баку, Габалу и Шамахы.

Визит продлится до шестого июня и завершится знакомством с гостиницами Баку и Государственным историко-архитектурным заповедником "Храмом Атешгях".

Отметим, что с конца 2018 года в индийском городе Мумбаи функционирует официальное туристическое агентство Азербайджана.

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