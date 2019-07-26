Expressbank, постоянно совершенствуя все свои банковские услуги в соответствии с самыми современными требованиями для удобства клиентов, дарит возможность пользователям системы денежных переводов "Золотая Корона" получать деньги, не приходя в банк.

Бесплатно скачав мобильное приложение "Денежные переводы" от "Золотой Короны" и зарегистрировавшись в нем, клиенты банка получают возможность зачислять перевод непосредственно на пластиковые карты Expressbank. (мобильное приложение: https://koronapay.com/m/qr-dp ) Порядок проведения операции предельно прост и удобен. (Процесс операции: https://youtu.be/ktYXJJ6dapA).

Для клиентов, не имеющих банковские карты, Expressbank также предоставляет специальную возможность. Обратившись в ближайший филиал банка, клиенты смогут перевести деньги, отправленные по системе "Золотая Корона", на карту Expresso, которую можно оформить в течение 15 минут. Благодаря этому, клиенты также смогут воспользоваться всеми преимуществами карты Expresso.

Переведенные на карту деньги можно обналичить в любом банкомате Expressbank-a (АТМ) без комиссии или использовать для безналичной оплаты покупок внутри страны, получая до 30% кэшбэка.

Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов как в розничной, так и корпоративной сфере, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка можно получить в Контакт-центре банка по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az , а также на официальных страницах банка в социальных сетях.

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