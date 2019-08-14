Азербайджан, Иран и Россия подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта соединения энергосистем трех стран,передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в сообщении "Системного оператора" (диспетчера энергосистемы России). Соглашение было заключено 12 августа.

Уточняется, что со стороны России участниками соглашения стали "Системный оператор" и "Россети", а со стороны Азербайджана и Ирана - "Азерэнержи" и Иранская управляющая компания по электрогенерации, передаче и дистрибьюции Tavanir.

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