https://news.day.az/economy/1147064.html Азербайджан, Иран и Россия договорились о единой энергосистеме
Азербайджан, Иран и Россия договорились о единой энергосистеме
Азербайджан, Иран и Россия подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта соединения энергосистем трех стран,передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Об этом говорится в сообщении "Системного оператора" (диспетчера энергосистемы России). Соглашение было заключено 12 августа.
Уточняется, что со стороны России участниками соглашения стали "Системный оператор" и "Россети", а со стороны Азербайджана и Ирана - "Азерэнержи" и Иранская управляющая компания по электрогенерации, передаче и дистрибьюции Tavanir.
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