Центр анализа экономических реформ и коммуникаций обсудил план по реформам, которые позволят еще больше облегчить процедуры открытия бизнеса в Азербайджане и таким образом обеспечить дальнейшее повышение позиций страны в международных рейтингах, в частности Doing Business. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на центр.

Исполнительный директор центра Вюсал Гасымлы отметил, что работа по информированию о новой системе электронной регистрации бизнеса, внедряемой в нашей стране, на международном и местном уровнях будет продолжена и во второй половине 2019 года.

В ходе обсуждения также было отмечено, что работа с субъектами предпринимательства является приоритетным направлением плана.

"Так, будут проанализированы результаты тренингов и встреч, проведенных для предпринимателей по новой электронной системе в первой половине 2019 года", - сказал Гасымлы.

Будет подготовлен список общественных объединений, бизнес-ассоциаций и координаторов по соответствующим направлениям для более широкого ознакомления с информацией о реформах для начала бизнеса.

Отметим, что Азербайджан занял 25-е место в рейтинге Doing Business - 2019 Группы Всемирного банка. В 2018 году страна занимала только 57 позицию.

Согласно рейтингу на этот год, Азербайджан расположился на девятом месте по индикатору "Регистрация предприятий", на 17-м месте - "Регистрация собственности", на 22-м месте - "Получение кредитов", на втором месте - "Защита миноритарных инвесторов", на 28-м месте - "Налогообложение".

В нынешнем отчете подчеркивается, что Азербайджан вошел в список стран с самым заметным улучшением экономики.

Авторы доклада отмечают, что Азербайджан осуществил рекордное количество реформ - восемь, направленных на упрощение ведения бизнеса в 2017-2018 годах среди 10 экономик, продемонстрировавших значительное улучшение.

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