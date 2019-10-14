В Баку, в ходе деловой встречи министров экономики и представителей торговых палат тюркоязычных стран в рамках VII саммита ССТГ, приуроченного к 10-летию сотрудничества Совета, был подписан Меморандум о взаимопонимании по обмену информацией и опытом среди различных видов экономических зон между министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, заместителем премьер-министра Казахстана Бердибеком Сапарбаевым, министром экономики Кыргызстана Санджаром Муканбетовым и министром торговли Турции Рухсар Пекджан.

Как сообщает в понедельник Trend c мероприятия, стороны лично подписали документ и выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве, передает Day.Az.

Также на бизнес-форуме было подписано, помимо этого, девять меморандумов о взаимопонимании, одно кредитное соглашение, а также три протокола: о намерениях, о членстве и о статусе наблюдателя.

В частности, были подписаны Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Конфедерацией Предпринимателей Азербайджана (КПА) и Союзом торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB); Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между КПА и Венгерской Торгово-промышленной палатой; Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между КПА и Национальной палатой предпринимателей Казахстана "Атамекен"; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между КПА и Торгово-промышленной палатой Кыргызстана; Меморандум о взаимопонимании между Фондом содействий экспорта и инвестиций Азербайджана и Агентством по продвижению экспорта Венгрии; Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане и Агентством продвижения экспорта Венгрии; Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Ассоциацией банков-участников Турции (BDKK); а также Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Агентством развития малого и среднего бизнеса Узбекистана и Меморандум о взаимопонимании по сборке автомобилей между OAO Azermash и AO Uzavtosanoat (Узбекистан).

Помимо этого, были подписаны протокол о намерениях между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, TurkEximBank и Ziraat Bank Azerbaijan, а также кредитное соглашение между TurkEximBank и Ziraat Bank Azerbaijan.

Также на форуме были подписаны протокол о членстве Палаты коммерции и промышленности Узбекистана в палате коммерции и промышленности Турции и протокол о статусе наблюдателя Палаты коммерции и промышленности Венгрии в палате коммерции и промышленности Турции.

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