На форуме Finopolis 2019 в Сочи была обсужден пилотный проект Центрального банка Азербайджана (ЦБА) касающийся системы цифровой идентификации на основе блокчейна, сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

В ходе мероприятия было рассказано о целях проекта, а также о выгодах, которые будут получены.

Целью разработки системы является расширение цифровых услуг в Азербайджане, а также обеспечение безопасной работы с клиентами с применением инновационных технологий.

В результате реализации проекта, физические и юридические лица смогут получать доступ к банковским услугам удаленно. Так, требуемые данные не будут фиксироваться на бумаге, что обеспечит целостность, доступность и конфиденциальность информации.

Система разработана в рамках проекта по созданию системы цифровой идентификации на основе блокчейна и подтверждена Палатой по надзору над финансовыми рынками.

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