Официальный курс маната по отношению к доллару на 23 октября 2019 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил Центральный банк страны.

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