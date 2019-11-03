Цена Bitcoin взлетела на 40%
Рынок криптовалют снова ожил, при этом показав самый бурный рост как минимум за 7 лет. Хорошие новости пришли из Китая, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Котировки главной цифровой монеты Bitcoin взлетели более чем на 40%. В очередной раз, когда казалось, что этот рынок умирает, происходит неожиданный взлет.
Позитивные сообщения начали поступать в выходные из Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна должна "воспользоваться возможностями", которые дает технология блокчейн, на которой и основан Bitcoin.
Учитывая, что власти Поднебесной в 2017 г. запретили обращение криптовалют и криптовалютные биржи, для участников торгов это заявление стало настоящим сюрпризом.
Волна покупок не заставила себя ждать.
Впрочем, есть мнение, что бурный рост и заявления китайского лидера скорее совпадение. Дело в том, что власти КНР уже давно приветствуют возможности, которые дает технология блокчейн, активно инвестируют в нее и развивают.
При этом важно отметить, что правительство Китая четко разделяет технологию и криптовалюты.
Торговля криптовалютами в Китае все так же запрещена, недавно правоохранители начали искать и закрывать местные майнинговые фермы. Особенно пристально власти следят за тем, чтобы криптовалюты не использовали для оплаты, любые попытки сделать это наказываются, рассказал РБК один из экспертов.
Также не стоит исключать и вариант с заходом крупных игроков на рынок - именно с этим может быть связан бурный рост. Многие институциональные инвесторы не раз озвучивали планы по крупным инвестициям в криптовалюты и Bitcoin, в частности.
Очевидно, что для входа они выбирают наиболее интересные уровни, поэтому перед этим часто можно видеть снижение котировок.
Стоит также отметить, что перенос выхода TON от Telegram, а также печальные перспективы Libra от Facebook говорят о том, что Bitcoin в ближайшее время так и останется флагманом рынка.
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