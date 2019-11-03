Рынок криптовалют снова ожил, при этом показав самый бурный рост как минимум за 7 лет. Хорошие новости пришли из Китая, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Котировки главной цифровой монеты Bitcoin взлетели более чем на 40%. В очередной раз, когда казалось, что этот рынок умирает, происходит неожиданный взлет.

Позитивные сообщения начали поступать в выходные из Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна должна "воспользоваться возможностями", которые дает технология блокчейн, на которой и основан Bitcoin.

Учитывая, что власти Поднебесной в 2017 г. запретили обращение криптовалют и криптовалютные биржи, для участников торгов это заявление стало настоящим сюрпризом.



Волна покупок не заставила себя ждать.



Впрочем, есть мнение, что бурный рост и заявления китайского лидера скорее совпадение. Дело в том, что власти КНР уже давно приветствуют возможности, которые дает технология блокчейн, активно инвестируют в нее и развивают.



При этом важно отметить, что правительство Китая четко разделяет технологию и криптовалюты.



Торговля криптовалютами в Китае все так же запрещена, недавно правоохранители начали искать и закрывать местные майнинговые фермы. Особенно пристально власти следят за тем, чтобы криптовалюты не использовали для оплаты, любые попытки сделать это наказываются, рассказал РБК один из экспертов.

Также не стоит исключать и вариант с заходом крупных игроков на рынок - именно с этим может быть связан бурный рост. Многие институциональные инвесторы не раз озвучивали планы по крупным инвестициям в криптовалюты и Bitcoin, в частности.



Очевидно, что для входа они выбирают наиболее интересные уровни, поэтому перед этим часто можно видеть снижение котировок.



Стоит также отметить, что перенос выхода TON от Telegram, а также печальные перспективы Libra от Facebook говорят о том, что Bitcoin в ближайшее время так и останется флагманом рынка.

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