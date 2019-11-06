Первого ноября текущего года при организационной поддержке Халг Банка, "Q Gallery Berlin" и посольства Азербайджана в Германии в одном из самых авторитетных учебных заведений мира - Университете Гумбольта состоялась конференция, посвященная презентации научной общественности изданного в рамках проекта "Xalq Əmanəti" полного сборника сочинений Мирзы Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках.

Профессор университета Гумбольдта Ева Мария Аух в своем выступлении рассказала о творчестве Мирзы Шафи Вазеха, о его своеобразной поэзии. Она, с благоволением относящаяся к творчеству поэта, представила новый сборник, изданный на трех языках, как достойный знак уважения таланту Мирза Шафи Вазеха и ценный подарок почитателям поэта. Она высоко оценила содержание и изящное оформление книги и назвала незабываемым событием данную конференции, участниками которой стали ученые, педагоги и студенты-востоковеды.

Ева Мария Аух, ученый-историк: "Я считаю, что это запомнится не только как прекрасный день, но и как важное событие. Перед нами очередной пример крепких германо-азербайджанских межкультурных связей и единство Мирзы Шафи Вазеха и Фридриха фон Боденштедте достойный тому пример. На мой взгляд, публикация книг Вазеха на немецком языке 145 раз не оставляет места для комментариев".

Азербайджанский ученый-языковед, профессор Фахраддин Вейсалли в своем выступлении рассказал аудитории интересные нюансы творчества Мирза Шафи. Профессор подчеркнул высокое значение творчества Вазеха в межкультурных связях Германии и Азербайджана, а также отметил особую в этом деле роль Фридриха фон Боденштедте. Кстати будет отметить, что эту же мысль неоднократно озвучивали и немецкие ученые.

Один из авторитетных немецких ученых, профессор Удо Штайнбах: "Меня очень обрадовало издание книги Мирзы Шафи Вазеха на немецком языке. Интересно то, что в Германии стихи Вазеха с любовью читают многие, но не все знают автора. Нет у них и достаточной информации о творческих взаимоотношениях Вазеха и Боденштедта, о том великом вкладе, который они сделали в культурное наследие своих народов. Мне думается, что эта книга и ее презентация в университете помогут устранить это недоразумения".

Безусловно, если речь идет о книге, поэзии Мирза Шафи Вазеха, значит и презентация должна была быть в литературно-художественной плоскости. Организаторы это прекрасно знали и эту часть мероприятия представили гостям в "Q Gallery Berlin". Руководитель проекта "Xalq Əmanəti" Рафик Гашимов рассказал присутствующим о большом коллективе, благодаря пятилетней работе которого, стало возможным издание книги. Это уже 18-е издание в рамках проекта "Xalq Əmanəti", совпавшее с 225-летием поэта, отметил он и представил гостям стенд с предыдущими работами. После выступлений ораторов о творчестве Мирзы Шафи Вазеха, настала очередь поэзии и музыки. Рафик Гашимов и немецкая актриса Кристиана Фогт прочитали стихи поэта на азербайджанском и немецком языках. Гости восторженно слушали великолепные романсы, написанные на слова Вазеха.

Кристиана Фогт, актриса: "Интересно, но мне стихи Вазеха напомнили Гете. Именно поэтому я с первого раза увлеченно и легко озвучила таинственные стихи поэта. Честно говоря, я не думала, что мне это будет очень близко в плане языка, манеры, ритмики. Моя душа от стихов в восторге. Признаюсь, что для меня это было неожиданностью".

В завершении вечера, прошедшего в прекрасной атмосфере, гостям были вручены книги поэта, а также другие сборники и альбомы, изданные в рамках проекта "Xalq Əmanəti".

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın