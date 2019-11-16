Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 17,6715 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2485,4318 маната, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
|
Изменение стоимости унции золота
|
4 ноября
|
2570,1365
|
11 ноября
|
5 ноября
|
2559,7665
|
12 ноября
|
2475,5485
|
6 ноября
|
2525,9535
|
13 ноября
|
2482,6120
|
7 ноября
|
2535,4735
|
14 ноября
|
2490,3470
|
8 ноября
|
2497,8780
|
15 ноября
|
2493,2200
|
Средняя стоимость за неделю
|
2537,8416
|
Средняя стоимость за неделю
|
2485,4318
На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,1275 маната (0,44 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 28,7754 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
4 ноября
|
30,7965
|
11 ноября
|
5 ноября
|
30,6561
|
12 ноября
|
28,7033
|
6 ноября
|
29,8721
|
13 ноября
|
28,7028
|
7 ноября
|
29,9718
|
14 ноября
|
28,8650
|
8 ноября
|
28,9124
|
15 ноября
|
28,8308
|
Средняя стоимость за неделю
|
30,0418
|
Средняя стоимость за неделю
|
28,7754
На прошедшей неделе унция платины подорожала на 4,828 маната (0,32 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1491,8413 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
4 ноября
|
1620,2275
|
11 ноября
|
5 ноября
|
1593,7330
|
12 ноября
|
1496,1700
|
6 ноября
|
1570,9700
|
13 ноября
|
1483,5050
|
7 ноября
|
1579,3340
|
14 ноября
|
1486,6925
|
8 ноября
|
1540,2000
|
15 ноября
|
1500,9980
|
Средняя стоимость за неделю
|
1580,8929
|
Средняя стоимость за неделю
|
1491,8413
На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 93,8315 маната (3,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2914,8285 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
4 ноября
|
3084,6415
|
11 ноября
|
5 ноября
|
3032,0605
|
12 ноября
|
2870,6285
|
6 ноября
|
3016,0040
|
13 ноября
|
2900,8545
|
7 ноября
|
3054,0670
|
14 ноября
|
2923,3710
|
8 ноября
|
3056,2600
|
15 ноября
|
2964,4600
|
Средняя стоимость за неделю
|
3048,6066
|
Средняя стоимость за неделю
|
2914,8285
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