На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 17,6715 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2485,4318 маната, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Изменение стоимости унции золота

4 ноября

2570,1365

11 ноября

  

5 ноября

2559,7665

12 ноября

2475,5485

6 ноября

2525,9535

13 ноября

2482,6120

7 ноября

2535,4735

14 ноября

2490,3470

8 ноября

2497,8780

15 ноября

2493,2200

Средняя стоимость за неделю

2537,8416

Средняя стоимость за неделю

2485,4318

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,1275 маната (0,44 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 28,7754 маната.

Изменение стоимости унции серебра

4 ноября

30,7965

11 ноября

  

5 ноября

30,6561

12 ноября

28,7033

6 ноября

29,8721

13 ноября

28,7028

7 ноября

29,9718

14 ноября

28,8650

8 ноября

28,9124

15 ноября

28,8308

Средняя стоимость за неделю

30,0418

Средняя стоимость за неделю

28,7754

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 4,828 маната (0,32 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1491,8413 маната.

Изменение стоимости унции платины

4 ноября

 

1620,2275

11 ноября

  

5 ноября

1593,7330

12 ноября

1496,1700

6 ноября

1570,9700

13 ноября

1483,5050

7 ноября

1579,3340

14 ноября

1486,6925

8 ноября

1540,2000

15 ноября

1500,9980

Средняя стоимость за неделю

1580,8929

Средняя стоимость за неделю

1491,8413

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 93,8315 маната (3,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2914,8285 маната.

Изменение стоимости унции палладия

4 ноября

3084,6415

11 ноября

  

5 ноября

3032,0605

12 ноября

2870,6285

6 ноября

3016,0040

13 ноября

2900,8545

7 ноября

3054,0670

14 ноября

2923,3710

8 ноября

3056,2600

15 ноября

2964,4600

Средняя стоимость за неделю

3048,6066

Средняя стоимость за неделю

2914,8285
30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın Pul Lazımdır?