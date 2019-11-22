Министерство экономики Азербайджана стремится к тому, чтобы усилить и углубить связи с министерством экономического развития России, заявил сегодня азербайджанский министр экономики Микаил Джаббаров в беседе с корреспондентом Вестника Кавказа на полях X Российско-Азербайджанского межрегионального форума, передает Day.Az.

"Российский опыт представляет огромный интерес для Азербайджана - качество и формирование макроэкономической политики, интеграция научной составляющей. Со своей стороны, безусловно, готовы поделиться тем опытом в части координации взаимодействия на национальном уровне, который может быть интересен для наших российских коллег", - сказал он.

"Я благодарю моего коллегу Максима Орешкина за ту платформу, которая была создана для обсуждения и дальнейшего углубления развития наших двусторонних отношений. И этот форум, и наши двусторонние контакты на уровне министерств отражают те результаты, которые есть на сегодняшний день, а с другой стороны, нам сегодня удалось, как минимум, определить основные векторы тех направлений, где мы можем иметь еще больший потенциал. Я выражаю за это благодарность, потому что у нас было полное понимание", - подчеркнул Микаил Джаббаров.

"Отрадно, что у нас сложились взаимовыгодные отношения. По-другому и быть не могло, с учетом тех политических и стратегических отношений, которые существуют между Россией и Азербайджаном. Цифры торгового оборота отражают рост и экспорта обеих стран, что и является по-настоящему взаимовыгодными отношениями", - добавил министр экономики Азербайджана.

"Хотелось бы подчеркнуть, что в рамках подготовительных работ по заседанию очередной межправительственной комиссии 9 декабря в Баку будет продолжаться работа по согласованию и выходу на подписание документов по тем направлениям, где была проведена предварительная работа. По этому поводу было также достигнуто взаимопонимание", - заключил он.

X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит 22-23 ноября в Москве при организации министерства экономического развития РФ и министерства экономики АР.