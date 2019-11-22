В Москве проходит X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум, организованный Министерством экономического развития РФ и Министерством экономики АР. В форуме участвуют первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы экономических ведомств России и Азербайджана Максим Орешкин и Микаил Джаббаров, российские губернаторы и главы исполнительной власти городов и районов АР, представители бизнеса обеих стран. На полях форума "Вестник Кавказа" побеседовал с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, передает Day.Az.

- Как вы оцениваете современное состояние российско-азербайджанских отношений?

- Российско-азербайджанские отношения очень успешно развиваются по всем направлениям: и политические, и экономические, гуманитарные, а также отношения между Азербайджаном и регионами России. В эти дни проходит официальный визит в РФ первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой. У нее очень насыщенная программа, и то, что Межрегиональный форум проходит в рамках визита первого вице-президента Азербайджана, придает особый шарм нашим отношениям. Думаю, что и сам официальный визит вице-президента придаст определенный толчок развитию сотрудничества между нашими странами.

С точки зрения развития экономических отношений нужно отметить огромный рост товарооборота в прошлом году - почти на 20%. За девять месяцев этого года мы отмечаем уже 24-процентный рост товарооборота. На фоне торговых войн, санкций, эмбарго получить такие результаты особенно приятно и исключительно важно для развития экономических связей наших стран.

Успешно развивается и инвестиционное сотрудничество. Инвестиции Российской Федерации в экономику Азербайджана достигли уже почти $5 млрд. Это хороший показатель. Азербайджанские инвестиции тоже увеличиваются из года в год - сейчас уже больше $1,2 млрд. Сумма весьма внушительная для азербайджанской стороны.

В прошлом году президентами наших стран был подписан документ об основных направлениях социально-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией и план мероприятий для выполнения этих основных направлений. Основные направления включают торговлю, цифровизацию экономики, особенно в бюджетно-налоговой сфере, туризм и реализацию совместных проектов. По этим направлениям работа идет очень успешно.

- Какие совместные проекты представляются наиболее интересными?

- В области финансового сотрудничества крупные финансовые инвестиции были вложены "Газпромбанком"; построен завод SOCAR Polymer для производства полипропилена и полиэтилена низкого давления; "Газпромбанк" также участвует в модернизации производственного объединения "Азерхимия".

Очень эффективно взаимодействует частный сектор Азербайджана и России. Во время заседания межправительственной комиссии в Баку 9 декабря состоится открытие завода по производству лекарств компании "Р-Фарм" в Пираллахи, где у нас создан промышленный парк. Всего намечается порядка на $80 млн инвестиций. Первая очередь уже будет готова. Надеюсь, что скоро мы начнем закладку второй очереди.

Также будет заложен фундамент сервис-центра для ремонта и обслуживания вертолетов "Ми". Этот центр будет иметь региональное значение.

Кроме того, будет проведен осмотр почти готового сборочного цеха автомобилей "Газель".

Хочу напомнить, что в Азербайджане уже успешно собираются грузовые автомобили "Камаз" и "Урал". В ходе межрегионального форума был подписан документ о сотрудничестве, а также документ, который предусматривает сборку комбайнов "Россельмаша" в Азербайджане. Его партнером становится компания азербайджанская "Азермаш". Думаю, что в скором времени мы увидим, как в Азербайджане собираются российские комбайны.

Также будет заложен фундамент завода по производству изоляционных материалов российской компании "Пеноплекс".

Между тем, сейчас мы наблюдаем огромный рост инвестиций, особенно на Северном Кавказе. Несколько гостиниц и санаториев уже построено в Ессентуках, строятся в Железноводске, Кисловодске. Также возводится фабрика по производству чая в Краснодарском крае. Предусматривается строительство завода по производству строительных смесей - это важный инфраструктурный проект для строительной отрасли. То есть азербайджано-российские отношения с точки зрения совместных проектов развиваются очень успешно и на взаимовыгодной основе. Сегодня в экономике сотрудничество с односторонней выгодой никак не получится. Обязательно обеспечиваются интересы обеих сторон. Иначе проекты такого масштаба не могут быть реализованы.

- Как развиваются поставки азербайджанской сельхозпродукции в Россию?

- Сейчас стоимость поставок азербайджанской сельхозпродукции на российские рынки около $600 млн. В рамках межправкомиссии мы сделали анализ и поняли, что эту цифру можно увеличить как минимум в два раза. Мы идем к этому. С этой точки зрения применение современных технологий в налогово-таможенной сфере имеет очень важное значение. Сегодня мы добились того, что соответствующие российские органы могут в электронном виде отслеживать товары из Азербайджана. В этом направлении мы делаем шаги, чтобы можно было автоматически, с места проверять и происхождение, и качество, и все другие параметры наших товаров, которые поступают на российские рынки.

Кроме того, необходима цифровизация вообще всех процедур, всех параметров наших отношений. В этом заинтересованы обе стороны.

- Как повлияет на экономическое сотрудничество открытие моста через реку Самур?

- С точки зрения транспортно-транзитной составляющей и импортно-экспортных операций очень важное значение имеет состояние инфраструктуры. Так, успешно действует транспортный коридор "Север-Юг". Если в прошлом году грузопоток по этому коридору увеличился в восемь раз, то в этом году - на 70%.

Надеемся, в ближайшее время с участим президентов состоится открытие моста чрез Самур

Мост, который построен на реке Самур, на границе Азербайджана с Россией, имеет исключительно важное значение. Это очень успешный совместный проект. Инвестиционные затраты разделены между Азербайджаном и Россией 50 на 50. Стороны добросовестно выполнили свои обязательства. Мост уже готов, его сейчас благоустраивают. Остались мелкие работы, которые относятся к благоустройству самого моста и дороги, которая к нему примыкает. Надеемся, что в ближайшее время с участим президентов состоится открытие. Это не только инфраструктурный проект, мост соединяет страны, народы и имеет важное символическое значение.

Автомагистраль от границы России до Баку будет открыта в конце следующего года

Учитывая, что "Вестник Кавказа" очень уважаемое издание в Азербайджане, на Кавказом в целом, в Российской Федерацией, хочу сообщить, что Азербайджан строит новую автомагистраль от границы России до Баку. Это будет магистраль очень высоко уровня, соответствующая международным стандартам. К концу следующего года состоится открытие этой дороги, которая тоже будет существенно влиять на транспортно-транзитную составляющую, возможности наших стран и турпоток. Очень рад сообщить, что в следующем году завершится этот проект, который будет служить нашим государствам и народам.

- Как вы оцениваете уровень межрегиональных отношений?

- Сегодня проходит X межрегиональный форум. IX форум проходил в Баку. Мы были очень счастливы, когда на открытии форума присутствовали президенты Азербайджана и России. Завтра на пленарном заседании будут выступать первый вице-президент Азербайджана Мехрибан ханум Алиева и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это делает форум особенно значимым, поскольку политическое руководство, присоединяясь к таким форматам встреч, показывает, насколько они важны. Азербайджан сотрудничает с более чем 70 регионами России. Наши бизнесмены и государственные структуры с удовольствием участвуют в работе форума. Где бы ни проходили эти форумы, всегда на них приезжают многочисленные делегации с обеих сторон. Это идет на пользу нашим отношениям. Документы - и те, которые подписали сегодня, и те, которые будут подписываться завтра - укрепят наше сотрудничество по всем этим направлениям. Мы очень рады, что сегодня в столице дружеского государства, Российской Федерации, проходит такое знаменательное событие - межрегиональный форум Азербайджана и России.