На проводимой Азербайджанской Банковской Ассоциацией 27 ноября 2019 года интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" победителем стала сборная команда Kapital Bank.

Команда Kapital Bank, обойдя соперников в трех раундах, получила звание чемпиона. Победителю был вручен кубок "Что? Где? Когда?". Отметим, что в мероприятии участвовали около 100 сотрудников 12 банков страны.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.