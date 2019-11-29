https://news.day.az/economy/1180484.html Определен критерий нуждаемости в Азербайджане на 2020 год
Определен критерий нуждаемости в Азербайджане на 2020 год
На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в третьем чтении принят критерий нуждаемости на 2020 год.
Как передает Day.Az, согласно законопроекту, с целью назначения адресной, государственной, социальной помощи критерий нуждаемости на 2020 год установлен в размере 160 манатов.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят во третьем чтении.
Закон вступит в силу с первого января 2020 года.
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