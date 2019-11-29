На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в третьем чтении принят критерий нуждаемости на 2020 год.

Как передает Day.Az, согласно законопроекту, с целью назначения адресной, государственной, социальной помощи критерий нуждаемости на 2020 год установлен в размере 160 манатов.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят во третьем чтении.

Закон вступит в силу с первого января 2020 года.