https://news.day.az/economy/1181373.html SOCAR эвакуировала сотни нефтяников
SOCAR эвакуировала сотни нефтяников
В связи с ухудшением погоды азербайджанская госкомпания SOCAR максимально усилила меры безопасности, около 420 нефтяников были эвакуированы с морских платформ, передает Day.Az со ссылкой на компанию.
В связи с резким ухудшением погодных условий SOCAR максимально усилила меры безопасности, ограничив работы под открытым небом.
Также в связи с возможной чрезвычайной ситуацией поддерживается непрерывный контакт с другими профильными организациями и учреждениями, ситуация находится под постоянным контролем.
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