ТRACECA это коридор, по которому будут транспортироваться значительные объемы грузоперевозок.

Об этом сказал заместитель министра транспорта, информационных технологий и коммуникаций Республики Болгарии Велик Занчев на посвящённом 20-летию подписания Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия и XIV заседании Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRAСECA, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что БТК имеет большое значение в расширении связей между странами.

"На протяжении 20 лет после подписания Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия, мы убедились в важности роли коридора TRACECA для развития транспортных коммуникаций и возрождения Шелкового пути. Несомненно, Шелковый путь является одной из древнейших инфраструктур, связывающих Европу с Азией, которая всегда имела не только торговое, но и политическое значение", - заявил он.

Он также отметил, что TRACECA превратилась в организацию с 20-летним опытом и возможностями для реализации намеченных целей в области развития транспортной инфраструктуры.

Отметим, что в Баку шестого декабря проходит международная конференция посвященная 20-летию подписания Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия, и XIV заседание Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRAСЕСА.

В мероприятиях принимают участие официальные представители стран-членов TRAСEСA и стран-наблюдателей, представители международных организаций.

Отметим, что TRACECA - программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнёрами по организации транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. В организационном плане TRACECA представляет собой межправительственную комиссию.

Программа TRACECA была создана в 1993 году на основе Брюссельской декларации при участии Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Затем к программе присоединились Молдова, Монголия и Украина, в 2000 году - Турция, Румыния и Болгария, в 2009 году - Иран.