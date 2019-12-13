Kapital Bank придает большое значение развитию малого и среднего предпринимательства в стране. Банк регулярно внедряет новшества для более удобного финансирования и обслуживания предпринимателей, а также получения ими ряда услуг онлайн, удаленно, не приходя в филиалы и отделения.

Как известно, юридические лица при открытии своих счетов должны были предоставлять банку образцы подписей, подтвержденные в нотариальных конторах. Это приводило к тому, что клиенты сталкивались с дополнительными потерями времени, затратами и препятствиями на этапе сбора документов. Kapital Bank впервые в стране создал возможность подтверждать образцы подписей юридических лиц в филиалах и отделениях банка. Благодаря новой услуге предприниматели смогут сэкономить время и дополнительные расходы, а также более удобно и оперативно воспользоваться банковскими услугами.

Другим новшеством, которое предлагает Kapital Bank как способ решения, позволяющий малым и средним предпринимателям получать информацию по банковским счетам в момент совершения операций, является также и новый сервис SMS-Info для предпринимателей. Клиенты, занимающиеся малым и средним бизнесом, смогут мгновенно получить информацию по балансу, счету, операциям через POS-терминалы с помощью SMS сообщений. Отметим, что услуга предоставляется предпринимателям совершенно бесплатно.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.