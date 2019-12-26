https://news.day.az/economy/1188970.html В Азербайджане повысятся пенсии - с 1-го января
Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник отдела Государственного фонда социальной защиты Эйваз Гусейнов. Он отметил, что в стране 1 млн 200 тысяч пенсионеров и данное изменение будет касаться 93% пенсионеров.
В Азербайджане повысятся пенсии - с 1-го января
Пенсии в Азербайджане повысятся на 13-14%.
Таким образом, с 1 января 2020 года пенсия составит 230 манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник отдела Государственного фонда социальной защиты Эйваз Гусейнов. Он отметил, что в стране 1 млн 200 тысяч пенсионеров и данное изменение будет касаться 93% пенсионеров.
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