Пенсии в Азербайджане повысятся на 13-14%.

Таким образом, с 1 января 2020 года пенсия составит 230 манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник отдела Государственного фонда социальной защиты Эйваз Гусейнов. Он отметил, что в стране 1 млн 200 тысяч пенсионеров и данное изменение будет касаться 93% пенсионеров.

