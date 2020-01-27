Минналогов обратилось к плательщикам НДС

Плательщики НДС должны составить форму с информацией о дебиторской и кредиторской задолженности по полученным авансам, по состоянию на 1 января 2020 года до 31 января представить ее в налоговый орган.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал начальник отдела Главного управления по экономическому анализу и контролю над учетом министерства налогов Эмиль Рагимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, форму должны были представить и бывшие плательщики НДС, которые до 1 января были плательщиками НДС, и с января этого года сняты с учета. Для плательщиков НДС, взятых на учет после 1 января, форму представлять не нужно.

Форма должна быть представлена в налоговый орган на бумаге или в электронной форме.

Форма, составленная на бумаге, должна быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган, в котором он состоит на учете.

Для представления формы в электронном порядке можно воспользоваться электронной услугой на портале Налогового управления. Налогоплательщики, используя "ASAN İmza", могут представить форму в налоговый орган в электронной форме.

"Если форма не представлена (или представлена без показателей), то считается, что у налогоплательщика нет дебиторской задолженности в связи с товарами, услугами и пр., а также и кредиторской задолженности по полученным авансам. Кроме того, в декларации должен быть указан остаток дебиторской задолженности по состоянию на 1 января, поскольку в новой форме декларации НДС предусмотрена отдельная часть по движению дебиторской задолженности с учетом изменений, внесенных в законодательство. Поэтому, во избежание проблем в установлении, относятся ли средства, которые поступят, к ранее проведенным операциям и повторного пересчета налогов, а также и для того, чтобы не подвергаться дополнительному административному бремени и финансовому риску, налогоплательщики должны представить указанную форму с информацией до 31 января 2020 года".