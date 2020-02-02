Азербайджан продолжает успешную реализацию своих мегапроектов и скоро будет обеспечивать газом почти весь континент. Сегодня Европа с нетерпением ждет природный газ из нашей страны. У природного газа есть будущее, мировой спрос на него растет, а Азербайджан готов поставлять этот газ и в будущем увеличить его объем.

С момента зарождения человечества люди всегда находятся в поисках энергии. Войны и конфликты на протяжении многих веков часто происходили из-за энергетических ресурсов. Их истощение является наиболее важной проблемой для каждого государства.

Потребление энергии в Евросоюзе больше, чем в любом другом регионе мира. Реализация проектов возобновляемой альтернативной энергетики требует надлежащей и дорогой инфраструктуры, на которую не все государства экономически готовы. Поэтому сегодня приоритетом для ЕС является поиск альтернативных и новых маршрутов традиционных источников энергии.

С недавнего времени ЕС начал выстраивать эффективную политику, чтобы безопасно доставлять источники энергии на внутренний рынок посредством эффективной транспортировки. Наиболее безопасный и стабильный поток энергии предлагает Каспийский регион, а именно Азербайджан, используя свой опыт зарубежных энергетических отношений. Учитывая то, что основным направлением ЕС является обеспечение энергетической безопасности, а также национальной безопасности государств-членов путем диверсификации их экономических торговых партнеров, Азербайджан становится идеальным выбором для Евросоюза.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в Natural Gas World - авторитетном издании, которое является независимой специализированной платформой, которая представляет самую важную, точную и надежную информацию по глобальным газовым вопросам.

В следующем году, когда завершится строительство TAP, Южный газовый коридор будет поставлять 6 миллиардов кубометров азербайджанского газа в Турцию и 10 миллиардов кубометров в Европу. Недавно техники проверили греческую часть TAP, отправив газ через короткий участок. План состоит в том, чтобы начать поставку ограниченного количества газа в Италию этим летом, постепенно увеличивая поток до его проектной мощности к 2022 году. Сеть трубопроводов Италии соединяется с сетью трубопроводов через Западную Европу, поэтому Азербайджан скоро будет обеспечивать газом всю Европу, подчеркивается в материале.

В дополнение к укреплению энергетической безопасности Европы, Южный газовый коридор оживит экономику Азербайджана, а также Грузии и других стран, которые получают транзитные сборы, отправляя газ на Запад. В дополнение к экономическим выгодам, поставки энергии из Азербайджана также имеют стратегическое значение для ЕС.

В статье отмечено, что важно понимать, что ЮГК - это проект, в реализации которого крайне заинтересованы все участвующие стороны, и, в первую очередь, европейские потребители, которым всегда нужны дополнительные источники поставок углеводородов. О важности и нужности Южного газового коридора для ЕС говорит и то, с какой интенсивностью строятся дополнительные, более мелкие газопроводы-интерконнекторы внутри Европы, которые понадобятся для дальнейшего распределения газа. Южный газовый коридор будет поставлять часть газа, который Европа получает, и будет иметь важные энергетические, экономические и геополитические последствия для континента. В будущем его мощность может быть увеличена с запланированных 10 миллиардов кубометров в год до 36 миллиардов за счет добавления насосных станций.

Кроме того, коридор обеспечит столь необходимые рабочие места и транзитные доходы для Юго-Восточной Европы.

Успех коридора побуждает страны-партнеры начать строительство других давно обсуждаемых проектов - аналогично действующей железной дороге Баку-Тбилиси-Карс - и тем самым сблизить континент и сделать торговлю более надежной и безопасной. Очевидно, что спрос на азербайджанский газ в Европе крайне высок. И это хороший показатель не только экономических перспектив Азербайджана, но в то же время и роста его международного авторитета.

В статье подробно рассказано, что в 2011 году Азербайджан и ЕС подписали совместную декларацию по Южному газовому коридору. SGC является более оптимальной и перспективной версией проекта газопровода Nabucco. Направление проекта также было критическим для Европы, поскольку Трансадриатический газопровод (TAP) и Трансанатолийский газопровод (TANAP) в SGC доставят азербайджанский газ на юг Европы. Таким образом, этот трубопровод удовлетворит потребности этих регионов в газе и несколько уменьшит энергетическую зависимость Европы. В отличие от Nabucco, SGC является более многообещающим и стратегическим началом поставок газа из Каспийского моря, Ближнего Востока и Центральной Азии. Основная цель этого проекта - диверсифицировать энергетические маршруты, используя совершенно новые и альтернативные направления. Геополитическая значимость проекта TAP достаточно высока с точки зрения диверсификации источников энергии. Хотя основными направлениеми проекта TAP являются Италия и Греция на начальном этапе, трубопровод может поставлять азербайджанский газ в несколько европейских стран, таких как Австрия, регион Центральной Европы, Болгария, страны Балканского полуострова, Южная Хорватия, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, а также Великобритания, Германия, Франция и Швейцария. ЕС прилагает значительные усилия для диверсификации поставок энергоносителей и доставки каспийского газа в Европу.

Чтобы описать общую картину, представленную Комиссией ЕС до глобального финансового кризиса и альтернативных энергетических маршрутов, необходимо отметить, что объем и стоимость не являются единственными элементами, которые поставлены на карту в SGC. Это имеет важные геополитические последствия, Строительство транспортного коридора Восток-Запад, проходящего через Южный Кавказ для соединения Европы с Азией, предлагает создать новую инфраструктуру, железные дороги, автомагистрали и трубопроводы, новые рабочие места, безопасность, а также различные транспортные средства. Этот коридор находится прямо на пересечении как политики, так и экономики. С экономической точки зрения, это создает новые возможности для стран региона подключиться к мировым рынкам и стимулировать экономическое развитие, способствуя интеграции в мировую экономику. С другой стороны, в политическом плане это усиливает суверенитет обеих сторон, открывая новые маршруты поставок. Поскольку создание транзитных коридоров требует диверсифицированного доступа на международную арену, учитывая тот факт, что зависимость от одного маршрута может привести к потенциальной блокаде со стороны экспортера.

Азербайджан является одним из основных участников этого коридора и может поставлять газ на европейский рынок, улучшая энергетическую безопасность Европы и не создавая дополнительной геополитической напряженности. Азербайджан испытал торговлю энергоносителями с Европой, внедрив трубопровод БТД. Альтернативные поставки остаются значимыми благодаря созданию доступных и относительно более выполнимых проектов с необходимыми инвестициями. На этом фоне Азербайджан становится самым надежным поставщиком и торговым партнером с четким пониманием маршрутов поставок, спроса и транзита.

Таким образом энергетические ресурсы в бассейне Каспийского моря важны для ЕС, и географическое расположение Азербайджана делает его идеальным и более оптимальным местом для транспортировки этих ресурсов. SGC доступен с точки зрения затрат, создаст конкурентоспособные цены на энергетическом рынке, особенно для Южной Европы на первом этапе и укрепит отношения между ЕС и Азербайджаном.