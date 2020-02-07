В Баку прошло второе заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Кореи. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий, передает Day.Az.

Согласно сообщению, азербайджанскую делегацию возглавил сопредседатель комиссии, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде, корейскую делегацию - сопредседатель комиссии, заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Парк Киоунг.

На мероприятии были обсуждены широкие перспективы для сотрудничества между странами в сфере ИКТ, электронного правительства, транспорта, энергетики, науки, культуры и других областях. Также было отмечено активное сотрудничество двух стран в рамках ряда международных организаций, в частности, ООН. Стороны обменялись мнениями по макроэкономическим показателям Азербайджана и Кореи, а также по объему торговли между двумя странами и подчеркнули большой потенциал для расширения нынешних экономических отношений.

Согласно информации, участники встречи высоко оценили усилия Азербайджана по диверсификации экономики для снижения зависимости от экспорта нефти. Азербайджанская сторона заявила, что большая часть инвестиций, привлеченных из Кореи в 1995-2019 годах, была вложена в ненефтяной сектор. Было отмечено, что в Азербайджане прошли регистрацию 74 корейские компании, которые осуществляют деятельность в области промышленности, строительства, торговли, услуг и транспорта, и существует большой потенциал для привлечения инвестиций в другие сферы.

Было отмечено, что Республика Корея является приоритетной страной для Азербайджана с точки зрения экономического партнерства. Сотрудничество между двумя странами развивается, особенно в таких областях, как инфраструктура, энергетика, строительство, транспорт, информационные технологии, окружающая среда и альтернативная энергетика. Азербайджанская сторона подчеркнула, что Корея является надежным партнером и расширение экономических связей стало общей целью для обеих стран. Кроме того, были отмечены как позитивный пример сотрудничества - участие корейских компаний в крупных проектах, реализуемых за счет государственного финансирования в Азербайджане, а также важность роста корейских инвестиций в ненефтяной сектор и социальные сферы.

С целью обмена информацией о выставках, ярмарках, конференциях, бизнес-форумах и других мероприятиях, проводимых в обеих странах, было предложено организовать деловые двусторонние встречи для бизнесменов, а также оказать взаимную поддержку в поиске деловых партнеров.

Азербайджанская сторона пригласила технические вузы и технологически ориентированные компании Кореи принять участие в деятельности Центра технологического трансфера, созданного Агентством по инновациям при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

На заседании комиссии также была подчеркнута важность дальнейшего развития торговоэкономического сотрудничества и наращивания усилий по выводу экспортоориентированной продукции обеих стран на другие рынки.

Было отмечено, что Азербайджан является основным торговым партнером Кореи в регионе Южного Кавказа.

После обсуждений был подписан протокол второго заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Республики Корея.